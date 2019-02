Après la prolongation de contrat d’Anthony Martial jusqu’en 2024, les Mancuniens veulent désormais allonger la durée du bail d’un autre cadre de l’effectif, David de Gea. Le portier espagnol, dont le contrat expire en juin prochain chez les Red Devils, souhaite rester au club, mais exige une augmentation de salaire en contrepartie, pour approcher de celui d’Alexis Sanchez, joueur le mieux payé du club (environ 400 000 € par semaine).

Et l’Evening Standard révèle que l’entraîneur intérimaire, Ole Gunnar Solskjær, joue un grand rôle dans la prolongation de contrat du gardien espagnol. C’est lui déjà qui a convaincu Martial de continuer plus longtemps l’aventure mancunienne, et il espère bien apporter son expérience d’ancien joueur pour persuader de Gea de prolonger. « Le club travaille sur quelques joueurs, a d’ailleurs indiqué le tacticien norvégien à ce sujet. Je ne sais pas où nous en sommes, mais il est certain que nous voulons garder nos meilleurs joueurs. »