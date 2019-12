C’est l’heure des retrouvailles entre José Mourinho et Manchester United. Parti il y a près d’un an, le Special One fait son retour à Old Trafford dans le costume de manager de Tottenham pour ce choc de la 15e journée de Premier League (match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Le coach des Spurs devrait s’appuyer sur un 4-2-3-1, avec Paulo Gazzaniga dans les buts. Jan Vertonghen, Davinson Sanchez, Toby Alderweireld et Serge Aurier composeraient la défense de gauche à droite. Dans l’entrejeu, Eric Dier et Harry Winks devraient prendre place. Heung-min Son et Lucas partent avec les faveurs des pronostics pour animer le jeu sur les ailes tandis que Dele Alli, retrouvé depuis l’arrivée du Lusitanien, évoluerait lui en soutien de Harry Kane.

Les Red Devils, eux, préparent le come-back du Lusitanien avec beaucoup d’incertitudes. David De Gea prendra place dans les cages. Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire et Ashley Young devraient être alignés de droite à gauche en défense. The Sun évoque toutefois une possible défense à cinq pour Ole Gunnar Solskjaer, sur un siège éjectable. Au milieu, Scott McTominay, Fred et Andreas Pereira pourraient être titularisés. Jesse Lingard et Daniel James seraient eux pressentis pour animer l’attaque mancunienne et servir Marcus Rashford, aligné en pointe en l’absence d’Anthony Martial visiblement blessé.