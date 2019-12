Ce soir, Manchester United croise le fer avec Tottenham pour le compte de la 15e journée de Premier League. Un match assez particulier puisqu’il sera marqué par les retrouvailles entre José Mourinho et Manchester United au sein de l’enceinte d’Old Trafford.

A domicile, les Red Devils se présentent dans un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts. Le portier espagnol peut compter sur Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Ashley Young en défense. Positionné en tant que sentinelle, Scott McTominay est accompagné au cœur du jeu par Fred alors que Daniel James, Marcus Rashford et Jesse Lingard officient un cran plus haut derrière Mason Greenwood.

De son côté, Tottenham opte pour un 4-2-3-1 avec l’Argentin Paulo Gazzaniga comme titulaire dans les cages. Devant lui, Serge Aurier, Toby Alderweireld, Davinson Sanchez et Jan Vertonghen trouvent place. Le double pivot est assuré par Moussa Sissoko et Harry Winks. Seul en pointe de l’attaque, Harry Kane est soutenu par Lucas Moura, Dele Alli et Heung-min Son.

Les compositions :

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Young - McTominay, Fred - James, Lingard, Rashford - Greenwood

Tottenham Hotspur : Gazzaniga - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen - Winks, Sissoko - Lucas, Alli, Son - Kane