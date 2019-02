C’est l’une des pépites de Benfica. João Felix (19 ans), le jeune offensif portugais, continue de faire tourner la tête de plusieurs gros clubs européens. « Le nouveau gamin en or de Benfica », comme titrait la presse lusitanienne après sa grosse performance dans le derby contre le Sporting CP (2-4, 20e journée de Liga NOS), est sous contrat jusqu’en juin 2023, avec une clause libératoire fixée à 120 M€. Et si Wolverhampton était annoncé en pole pour l’attirer, un autre club anglais serait prêt à faire des folies pour l’attirer en Premier League.

Car selon le Sun, Manchester United préparerait une offre de près de 115 M€ pour s’offrir les services du jeune attaquant de Benfica ! Si le Real Madrid et le FC Barcelone seraient également intéressés, les Red Devils auraient envoyé des émissaires le surveiller, et les rapports faits à Ole Gunnar Solskjaer seraient plus que positifs. Reste à voir si Manchester United acceptera de payer la clause libératoire...