Après le départ de José Mourinho de Manchester United mardi dernier, Ole Gunnar Solskjaer a pris place pour la première fois sur le banc des Red Devils hier, lors de la victoire des siens contre Cardiff (5-1). Des débuts prometteurs, alors que Paul Pogba a effectué une belle prestation lors de cette rencontre. Un joueur que le Special One n’avait pas réussi à amadouer.

Selon The Sun, pour que Solskjaer mène à bien cette mission, le club mancunien pourrait faire appelle à Patrice Évra. Ancien de la maison et surtout coéquipier de Pogba en équipe de France et à la Juventus, l’ex-Marseillais serait en contact avec les dirigeants pour un poste de conseiller auprès de la Pioche. Ce rôle lui a déjà été proposé sous l’ère Mourinho, et une nouvelle offre pour janvier serait dans les tuyaux. La relation entre le milieu de terrain et son "mentor" pourrait bénéficier à United, les deux hommes étant fortement liés.