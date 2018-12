Après son éviction du banc de Manchester United, José Mourinho a laissé place à Ole Gunnar Solskjaer. Mais ce dernier, prêté par son club (Molde FK), n’assure l’intérim que jusqu’à la fin de la saison. Les dirigeants mancuniens doivent donc s’affairer à trouver un remplaçant sur le long terme. Si les noms ne manquent pas, comme Laurent Blanc, Mauricio Pochettino ou Zinedine Zidane, ce dernier semble être l’homme idéal pour les Red Devils.

C’est en tout cas ce que pense Louis Saha. Dans une interview à Omnisport, rapportée par le Daily Mail, l’ancien attaquant de United (janvier 2004 - 2008) n’a pas tari d’éloges sur l’ancien entraîneur du Real Madrid. « C’était un joueur exceptionnel et en tant que coach, il n’y a pas d’équivalent », a déclaré Saha. « En communication, il a fait beaucoup de progrès. Quand je l’entends parler, c’est incroyable. Il respire le football, c’est un passionné, qui a toutes les qualités pour être respecté. Il sait équilibrer l’attaque et la défense. Au Real Madrid, il avait trois monstres offensifs et il a dû faire le lien avec la défense. C’est énorme. Pour moi, c’est le meilleur choix pour United. Je pense qu’il aura l’appui des supporters, du staff, du président, car il le mérite. Et nous allons lui donner du temps. » Reste à savoir si ZZ se laissera tenter si on lui propose le poste.