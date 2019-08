Joueur de Manchester United entre 2016 et 2018, Zlatan Ibrahimović (37 ans) a traversé l’Atlantique pour tenter sa chance en MLS au Los Angeles Galaxy. Et l’attaquant est toujours aussi prolifique puisqu’il a déjà marqué 22 buts en 22 rencontres. Et vu que son ancien club a perdu Romelu Lukaku lors de ce mercato estival, le Suédois a proposé ses services à son ancienne équipe, estimant avoir toujours le niveau pour jouer en Premier League.

« Le lion rugit toujours, oui. Je pourrais toujours jouer en Premier League. Si United a besoin de moi, je suis là. Mais pour le moment, je suis au Galaxy et c’est ce sur quoi je me concentre, a déclaré l’ancien joueur du PSG par des propos rapportés par le Daily Star. J’ai fait mon travail en Europe. J’ai aimé ça. J’ai apporté 33 trophées avec moi et j’espère pouvoir gagner quelque chose ici et nous verrons où je finirai. »

