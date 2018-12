Excellent avec Chelsea ou en équipe de France, encensé par tous ses coéquipiers et ses entraîneurs, N’Golo Kanté fait également l’unanimité auprès des supporters. Ses qualités principales ? Outre son niveau footballistique, ce sont sa gentillesse et son humilité, louées par tous ceux qui l’ont côtoyé, et plus encore. Pourtant, le milieu de terrain des Bleus et des Blues en a un peu marre que cette image de personne gentille soit autant mise en avant. C’est en tout cas ce qu’il semble dire dans le magazine du club londonien, à qui il a accordé un entretien.

« Considérez-moi juste comme un footballeur, vous n’avez pas besoin d’en faire trop et de dire : "Oh, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça." Parlez-moi de mon football et pas d’autre chose d’autre. Je veux juste être un joueur parmi les autres. Je suis comme je suis. Je ne peux pas bien l’expliquer, mais je ne me sens pas comme la personne la plus gentille, sur un terrain ou dans la vie. Je suis juste moi-même. Si je gagne, je gagne et si je perds, je perds, mais j’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, peu importe la compétition. Ce n’est pas parce que je suis gentil ou quelque chose du genre. Je suis juste moi-même. » Le message est passé.