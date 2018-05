La prestation mitigée de Léo Dubois face à l’OL - son futur club - le week-end dernier fait beaucoup parler. Le latéral a tenté de désamorcer la polémique, mais son président Waldemar Kita en a rajouté une couche mardi après-midi, massacrant son joueur.

« A mes yeux, il s’est caché, il n’a même pas fait son devoir professionnel, il n’a pas joué le jeu et il est le premier responsable. S’il était pro et correct vis-à-vis de Lyon et surtout vis-à-vis de Nantes, il aurait dû lui dire (à Ranieri) : "Ecoutez je pense qu’il ne vaut mieux pas que je joue". Mais bon, c’est un gamin, il n’a pas de bons conseillers autour de lui, et puis il pense qu’il a fait un bon match alors que, sur le premier but, il tourne le dos sur la frappe (de Depay), il n’a pas fait un seul centre, un seul débordement comme il en a l’habitude, il a laissé faire les choses. Donc il n’a pas été honnête vis-à-vis du coach, même les dirigeants de Lyon étaient surpris qu’il joue. Et derrière, tu as un ou deux jeunes qui ne jouent pas à cause de lui parce qu’il veut montrer quoi ? Qu’il est le plus fort ? C’est pourtant un gamin que j’ai toujours défendu, mais on paie toujours cash. Donc, Ranieri n’y est pour rien, il lui a posé la question : "Te sens-tu capable ?", il a répondu oui, mais il a triché, il n’en a rien à faire de personne et au contraire, s’il peut nous emmerder, il nous emmerdera », a ainsi lancé le dirigeant nantais dans un entretien accordé à l’Equipe. Bonne ambiance...