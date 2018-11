Depuis maintenant deux saisons, Kalidou Koulibaly s’affirme comme l’un des défenseurs centraux les plus solides du monde. Énorme contre le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé et Neymar, le défenseur international sénégalais (26 sélections) continue d’attirer les grands noms du football souhaitant se renforcer défensivement. Et pourtant, ce dernier ne pense pas à toutes ces spéculations.

Interrogé au sujet du mercato dans une interview accordée à l’Est Républicain, Kalidou Koulibaly a assuré qu’il se voyait jouer sous le maillot napolitain encore quelques saisons. « Je n’aime pas aborder ce sujet, du mercato, du futur. Je me sens très bien au Napoli. Le fait de jouer en Italie m’a ouvert beaucoup de portes et permis de côtoyer toutes sortes de football. Sur le plan tactique, pour un défenseur, l’Italie c’est le must. Aujourd’hui, je me sens armé pour affronter tous les variétés de football, mais je le répète je suis heureux ici », a ainsi déclaré Kalidou Koulibaly.