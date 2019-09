L’UEFA a annoncé en mai dernier que le stade de Naples, le mythique stade de San Paolo, n’était plus aux normes pour accueillir les matches de la Ligue des Champions, une compétition que jouera le club cette saison. Mais le dauphin de Serie A la saison dernière vient de communiquer la réaction de son entraîneur Carlo Ancelotti sur l’avancée des travaux, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier est plutôt remonté.

« J’ai vu l’état des vestiaires à San Paolo. Il n’y a pas de mots. J’ai accepté la demande du club de jouer les deux premiers matchs à l’extérieur de la maison afin que le travail puisse être terminé, comme promis. En deux mois, vous pouvez construire une maison, ils n’ont pas pu refaire les vestiaires ! Où devrions-nous changer pour jouer contre la Sampdoria et Liverpool ? Je suis outré par l’inconvenance et l’inadéquation des personnes qui ont dû faire ce travail. Comment la Région, le Conseil municipal et les commissaires ont-ils pu manquer à leurs engagements ? Je vois du mépris et de la non-attachement à l’équipe de la ville. Je suis consterné », a-t-il expliqué.

