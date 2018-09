Le capitaine de l’OGC Nice Dante (34 ans) est en fin de contrat avec le Gym en juin prochain. Mais les négociations pour une future prolongation ont déjà été entamées entre les deux parties. Dans une interview accordée à Nice-Matin, le défenseur brésilien a évoqué le sujet ce vendredi.

« Tout le monde souhaite que je prolonge, mais il y a encore des détails à régler. On est sur la bonne voie. Je me suis attaché à ce club, aux salariés, aux supporters. C’est pour ça que je joue avec mon cœur. Je ne suis pas venu à Nice pour le soleil et la belle vie. Le projet m’a plu, il me correspond toujours. Le sportif, il n’y a que ça qui m’anime. J’ai même plus faim que lorsque je suis arrivé, » a ainsi confié l’ancien joueur du Bayern Munich.