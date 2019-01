Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier ont officialisé ce vendredi leur départ de l’OGC Nice. Les multiples divergences d’opinions entre les deux dirigeants et les actionnaires sino-américains auront donc été fatales au président et directeur général du Gym. Lors d’une conférence de presse exceptionnelle, Rivère est revenu sur le mercato d’hiver niçois.

Et les nouvelles demeurent tout sauf rassurantes pour les Aiglons. « Les pistes mercato qu’on avait anticipées sont mortes », a ainsi confié le futur ex président. Ce dernier a concédé que l’avenir de Mario Balotelli à Nice constituait un « point d’interrogation ». Des révélations qui devraient susciter une certaine anxiété chez les supporters niçois...