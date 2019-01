Alors que son équipe joue ce soir le derby azuréen contre Monaco (à 19h), en match en retard de la 17e journée, Patrick Vieira a évoqué le mercato hivernal de l’OGC Nice, forcément chamboulé par les récents départs du président du directoire, Jean-Pierre Rivère, et du directeur général, Julien Fournier. « On a fait un point (avec les actionnaires) sur le mercato, on a discuté de la suite, de la marche à suivre pour mener à bien le projet mais je n’entrerai pas plus dans les détails, a-t-il confié à Nice-Matin. J’ai eu l’un des actionnaires. Je reste déterminé. »

L’entraîneur niçois a cependant avoué ne pas en savoir plus concernant l’arrivée ou non de nouveaux joueurs dans son club : « Je ne sais toujours pas. Je n’ai pas eu le nouveau président, je ne sais pas qui c’est (Gauthier Ganaye, ndlr). Je suis comme vous, j’attends de voir ce qu’il va se passer, je me concentre sur l’équipe... Les actionnaires viennent sur Nice à la fin du mois, je les rencontrerai à ce moment-là. »