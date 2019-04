Ce mardi soir, le Nîmes Olympique affrontait le Stade Rennais. Les Gardois se sont imposés sur le score de trois buts à un. À l’issue de la rencontre, Hatem Ben Arfa a confié à Hervé Lybohy que son équipe avait été... nulle.

« Il me disait : ’t’as vu, on est nul aujourd’hui". Après, je lui ai dit, "non vous avez une grosse équipe. Au match aller (victoire 4-0 de Rennes), on a souffert quand il y avait Ismaïla Sarr, quand vous aviez votre équipe type’. Il m’a dit : ’là, aujourd’hui, on est vraiment nul’. Je lui ai répondu : "il y a des jours comme ça, je ne t’apprends rien" », a expliqué le défenseur nîmois en zone mixte.