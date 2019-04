Dans quelques mois, l’Olympique de Marseille devrait vivre un mercato estival agité avec en priorité le dossier Mario Balotelli à gérer, l’attaquant italien étant en fin de contrat en juin prochain. Et si des joueurs venaient à partir, le club phocéen devra forcément recruter. Et dernièrement, la formation entraînée par Rudi Garcia aurait ciblé un nouveau joueur.

D’après les informations du Midi Libre, Téji Savanier serait en effet dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Sous contrat avec Nîmes jusqu’en juin 2022, le milieu français aurait en effet plusieurs courtisans puisqu’en plus de l’OM, l’AS Monaco et Montpellier suivraient également sa situation. Reste désormais à savoir ce que décidera le principal concerné. Le directeur sportif du NO Laurent Boissier a en tout cas affirmé au Midi Libre qu’il serait difficile de garder le joueur de 27 ans.