Après Sébastien Haller (25 ans), arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort, West Ham accueille un nouvel attaquant. Les Hammers annoncent l’arrivée de l’international suisse Albian Ajeti (22 ans).

L’ancien pensionnaire du FC Bâle s’est engagé pour 4 ans plus une année supplémentaire en option. Le montant de l’opération n’a pas filtré, mais il approcherait les 10 M€.

We are delighted to announce the signing of 22-year-old Switzerland international striker Albian Ajeti from FC Basel ! #WelcomeAjeti https://t.co/ePuZfnECyW

— West Ham United (@WestHamUtd) August 8, 2019