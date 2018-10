Arsenal et Puma vivent leurs derniers mois de collaboration. À partir du 1er juillet 2019, l’actuel 4e de Premier League changera à nouveau d’équipementier. Exit donc le maillot d’Arsenal floqué Puma. En effet, sur leur compte Twitter, les Gunners ont annoncé avoir conclu un accord avec Adidas, dès la saison prochaine.

Après plus de vingt ans de collaboration avec la marque américaine Nike, le club du nord de Londres avait opté pour Puma en 2014, pour un contrat de 33 M€ sur cinq ans. Arsenal n’a cependant pas communiqué sur les modalités de son accord avec la marque aux trois bandes.

Arsenal and adidas have agreed a new kit partnership, effective from July 1, 2019 pic.twitter.com/ceZzq0elgs

— Arsenal FC (@Arsenal) 8 octobre 2018