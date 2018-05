C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel. Nantes et Claudio Ranieri se séparent. Les Canaris viennent d’annoncer la nouvelle via un communiqué de presse. « C’est officiel. Claudio Ranieri a annoncé aujourd’hui qu’il ne serait plus à la tête de l’équipe première du FC Nantes la saison prochaine. Arrivés sur les rives de l’Erdre à l’été 2017, l’entraîneur italien et l’ensemble de son staff ont permis à l’équipe de progresser en assurant rapidement le maintien et en jouant longtemps les trouble-fêtes dans le haut du tableau ».

Le président nantais, Waldemar Kita, a commenté : « Le club et le coach ont décidé de se séparer d’un commun accord. Nous remercions Claudio Ranieri et son staff pour tout le travail effectué cette saison et leur souhaitons beaucoup de réussite dans leurs prochains projets ». De son côté, le coach italien a confié : « Je veux remercier le président parce qu’il m’a permis de venir à Nantes, de retourner en France et en Ligue . Je veux remercier les supporters qui ont été magnifiques et ont beaucoup poussé derrière nous. Je veux remercier mes joueurs parce que la première partie du championnat a été magnifique même si la deuxième a été plus compliquée. Ils ont tout donné et, pour moi, c’est important qu’ils aient donné le maximum. Je veux remercier toutes les personnes qui travaillent au Club. J’ai été très bien ici avec vous. J’espère que Nantes continuera à progresser ».