C’est une décision un peu surréaliste qu’a pris le 1. FC Cologne hier soir, en décidant de limoger son entraîneur, Markus Anfang, alors que les Boucs pointent en tête de la deuxième division allemande et semblent tout proches de retrouver la Bundesliga, un an après l’avoir quittée. Cette décision a été prise suite aux mauvais résultats récents de l’équipe allemande, qui reste sur quatre matches sans victoire (2D, 2N), même si elle conserve une belle avance en tête du championnat (huit points d’avance sur Paderborn, 3e, qui a un match de plus à jouer, à trois journées de la fin du championnat).

Le directeur sportif de Cologne, Armin Veh, a donné les raisons de ce licenciement dans un communiqué : « Après un travail intensif sur les derniers matches, nous avons décidé de mettre fin au travail avec Markus et son équipe (ses deux adjoints, Tom Cichon et Florian Junge, ont également été remerciés, ndlr). Malgré la bonne position au classement, il y a eu une tendance négative. Dans cette phase de la saison, il était donc nécessaire de changer quelque chose pour ne pas mettre notre objectif en danger. » De son côté, Anfang a indiqué « être triste, mon objectif étant clairement de monter avec le club. L’équipe va sans aucun doute franchir la ligne d’arrivée lors des trois dernières rencontres, car la position dans le tableau est bonne. Je dois accepter la décision, même si c’est naturellement difficile. » C’est André Pawlak, l’ex-entraîneur des U21 de Cologne, qui assurera l’intérim jusqu’à la fin de la saison, accompagné par Manfred Schmid.

After the last home game against SV Darmstadt 98, 1. FC Köln have parted company with Markus Anfang and his coaching team. André Pawlak will, along with Manfred Schmid, take over until the end of the season. pic.twitter.com/yvdMreyhsA

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) April 27, 2019