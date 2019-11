Un monument va se retirer. À 37 ans, David Villa vient d’annoncer qu’il prendrait sa retraite à l’issue de la saison. Joueur emblématique du FC Barcelone et de l’Espagne avec qui il a remporté de nombreux titres dont une Coupe du monde, deux championnats d’Europe, une Ligue des champions, trois Ligas, trois coupes du roi, trois Supercoupes d’Espagne et un Mondial des clubs, l’attaquant a décidé de tirer sa révérence. Mais l’ancien numéro 7 du Barça veut finir sur un titre. Alors que son équipe du Vissel Kobe (D1 japonaise) joue les demi-finales de la Coupe de l’Empereur le 21 décembre contre Shimizu, l’Espagnol veut disputer la finale et ainsi terminer sa riche carrière sur un dernier trophée.

Présent en conférence de presse, El guaje a expliqué sa décision de raccrocher : « Après 19 ans en tant que professionnel, j’ai décidé de me retirer du football à la fin de cette saison. Merci à toutes les équipes, entraîneurs et coéquipiers qui m’ont permis de profiter de cette carrière de rêve. Merci à ma famille, elle a toujours été là pour me soutenir. »

After 19 years as a professional, I have decided to retire from playing football at the end of this season. Thank you to all the teams, coaches and teammates that have allowed me to enjoy this dreamed career. Thank you to my family, that has always been there to support me. pic.twitter.com/E82vb3tNwT

— David Villa (@Guaje7Villa) November 13, 2019