Arrivé en 2015 en provenance de Milton Keyns contre 7M€, Dele Alli va rester encore un long moment à Tottenham. Alors qu’il était toujours sous contrat jusqu’en 2022, le milieu de terrain a allongé son bail de deux années supplémentaires.

Désormais lié avec les Spurs jusqu’en 2024, le joueur de 22 ans voit son salaire passer de 50 000 € par semaine à 100 000 € hebdomadaire. Il fait partie de la stratégie du club de renouveler sur le long terme tous les cadres (Trippier, Son, Lamela, Sanchez).

We are delighted to announce that @dele_official has signed a new contract with the Club, which will run until 2024. #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30 octobre 2018