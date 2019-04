Aujourd’hui, dans le journal L’Équipe, on apprenait que le directeur sportif du Racing Club de Lens, Éric Roy, était susceptible de quitter le club, d’un commun accord. Dans un communiqué publié sur son site officiel, « le Racing Club de Lens confirme qu’Éric Roy devrait quitter très prochainement son poste de Manager Sportif dans le cadre de la réorganisation en cours ».

Symbole et tête d’affiche du grand ménage et du renouveau au sein du RC Lens depuis le rachat de Joseph Oughourlian, l’ex-joueur et entraîneur de l’OGC Nice n’aura finalement tenu que deux ans dans le Nord-Pas-de-Calais. Il devrait définitivement quitter la Gaillette d’ici à vendredi, selon La Voix du Nord, qui ajoute qu’Éric Roy « a refusé des modifications de son contrat de travail liées à sa rémunération ». Afin de préparer au mieux le mercato d’été à venir, on imagine fortement que le club lui trouvera un remplaçant avant la fin de la saison. Sous peine d’être déjà en retard vis-à-vis de ses concurrents.