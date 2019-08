Il y a quelques minutes, Georges-Kévin Nkoudou a adressé un message d’adieu à Tottenham sur Twitter. « Chers fans des Spurs, il est temps pour moi de quitter ce super club qu’est Tottenham. Même si notre histoire ne s’est pas passée comme je l’avais imaginé, j’ai beaucoup appris en tant que joueur et homme. J’ai toujours essayé de donner mon maximum pour cette équipe et ce club. Je souhaite à mes coéquipiers et au staff une bonne saison, pareil pour les suivantes. Merci aux fans qui ont toujours été derrière moi et qui m’ont soutenu ».

Après avoir été prêté à plusieurs reprises, l’ancien joueur de l’OM quitte définitivement les Spurs. Il rejoint la Turquie comme vient de l’annoncer Tottenham. « Nous avons trouvé un accord avec Besiktas pour le transfert de Georges-Kévin Nkoudou. Le meilleur pour la suite ! » Une nouvelle confirmée dans la foulée par le club turc, où Nkoudou a signé pour 4 ans et où il portera le numéro 5.

