Latéral gauche anglais, Glen Johnson a longtemps été considéré comme le futur de l’Angleterre à ce poste. Désormais âgé de 34 ans, le natif de Greenwich a décidé de prendre sa retraite sur le plateau de TalkSport. Libre depuis cet été et la fin de son aventure avec Stoke City, il a préféré écouté son corps.

Formé à West Ham, il a également porté le maillot de Millwall, Chelsea, Portsmouth et Liverpool. Il a d’ailleurs remporté trois titres en Angleterre. Le championnat avec Chelsea en 2005, la FA Cup avec Portsmouth en 2008 et la League Cup avec Liverpool en 2012. Il a également connu 54 sélections avec l’Angleterre avec qui il a participé aux Coupes du monde 2010 et 2014 ainsi que l’Euro 2012.