Prêté à Chelsea depuis janvier dernier, Gonzalo Higuaín (31 ans) n’aura finalement pas convaincu les dirigeants des Blues de le conserver (5 buts en Premier League), d’autant plus qu’il n’y a plus d’entraîneur dans le club londonien depuis le départ de Maurizio Sarri à la Juve le 16 juin dernier. Et l’Argentin va d’ailleurs retrouver l’entraîneur transalpin, puisque les Blues ont officialisé aujourd’hui, sur leur site internet, son retour à la Juventus de Turin. Son départ a été annoncé en même temps que ceux de Gary Cahill (libre), Rob Green (libre), Eduardo (départ au SC Braga) et Kyle Scott (libre).

Arrivé en 2016 à la Vieille Dame, Higuaín n’a pas réussi à s’imposer en tant que titulaire dans l’effectif des Bianconeri, mais il pourrait avoir plus de chance la saison prochaine, puisqu’il plaît beaucoup à son entraîneur, Maurizio Sarri. Ce dernier songe même à lui faire prolonger son contrat, sachant que l’Argentin est actuellement lié à la Juve jusqu’en 2021.

