Il y a une semaine, Huddersfield a annoncé le départ de son entraîneur David Wagner. Il faut dire que l’équipe ne vit pas une saison évidente, elle qui pointe en dernière position du classement en Premier League.

Pour le remplacer, Huddersfield a décidé de miser sur Jan Siewert. Agé de 36 ans, il officiait au Borussia Dortmund où il entraînait l’équipe réserve. Il a signé un contrat avec le club de Premier League jusqu’en juin 2021.

#htafc is delighted to announce the appointment of Jan Siewert as its new Head Coach.

The 36-year-old joins The Terriers from @BVB II, where he held the position of Head Coach, signing a contract running until the summer of 2021.

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 21 janvier 2019