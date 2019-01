Le 8 janvier dernier, le FC Barcelone annonçait qu’il avait trouvé un accord avec le Toulouse FC pour le transfert de Jean-Claude Todibo l’été prochain. Depuis, un conflit est né entre le défenseur de 19 ans et le Téfécé, puisque ce dernier souhaitait rejoindre le Barça rapidement, lui qui avait été mis à l’écart par les Violets pour ne pas avoir prolongé.

Mais le club catalan et le joueur ont finalement eu le dernier mot. Le champion d’Espagne vient d’officialiser l’arrivée imminente de Jean-Clair Todibo. Le natif de Cayenne va signer un contrat de quatre ans et demi avec le Barça, et sera présenté ce vendredi 1er février.