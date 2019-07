L’ancien milieu de terrain de Chelsea, John Obi Mikel (il a joué avec les Blues entre 2006 et 2017), a signé aujourd’hui un contrat de deux ans (plus une année en option) à Trabzonspor (D1 turque). Le Nigérian était libre depuis hier et l’expiration de son bail à Middlesbrough FC (D2 anglaise), où il était arrivé en janvier dernier.

Avec cette signature, John Obi Mikel découvre son sixième club, après être passé par le Plateau United (Nigéria), le FK Lyn (Norvège), Chelsea, le Tianjin TEDA (Chine) et Middlesbrough FC. Le joueur de 32 ans dispute actuellement la CAN avec sa sélection nationale du Nigéria, qui s’est qualifiée pour les 8e de finale de la compétition en terminant 2e du groupe B, derrière la surprenante équipe du Madagascar.

Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Detaylar https://t.co/Wfqj6shOzC pic.twitter.com/dW3jXVhguM — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) June 30, 2019

