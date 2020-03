L’Ajax Amsterdam vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau talent venu du Brésil. Après avoir bouclé la venue d’Antony (20 ans) en provenance de São Paulo, le champion des Pays-Bas s’est attaché les services de Giovanni.

Le milieu offensif auriverde de 18 ans, formé à Santos, s’est engagé avec les Ajacides jusqu’en juin 2024 et évoluera dans un premier temps avec l’équipe réserve.

ʙᴇᴍ ᴠɪɴᴅᴏ ɢɪᴏᴠᴀɴɴɪ !

More Brazilian samba to come...

— AFC Ajax (@AFCAjax) March 4, 2020