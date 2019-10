Auteur de prestations remarquées en Ligue des Champions, Daniel Podence (23 ans), buteur contre Tottenham notamment (2-2, 1ère journée), a tapé dans l’œil de nombreuses écuries. La presse grecque évoquait ainsi il y a quelques jours un intérêt de clubs de Premier League, dont Arsenal.

« L’Olympiacos Le Pirée a pris les devants en prolongeant ce jeudi son milieu offensif portugais, formé au Sporting CP, sous contrat jusqu’en juin 2023. Je suis très heureux de la prolongation de mon contrat car j’adore être à l’Olympiacos, un club immense qui lutte depuis longtemps pour les trophées. Nous sommes en UEFA Champions League et cela est très important pour moi et pour l’Olympiacos. Je suis très heureux ici et c’est pourquoi j’ai renouvelé. Je prévois de rester ici longtemps. Je suis très heureux et merci beaucoup à l’Olympiacos de m’avoir fait confiance. Cette prolongation est un moyen de montrer ma gratitude aux membres de l’équipe pour ce qu’ils font pour moi et je veux contribuer pour que le club continue à écrire l’histoire et à gagner des titres. Je veux laisser ma marque sur le club », a lâché le Lusitanien au site officiel.