Sans surprise, le comité national olympique italien aura eu gain de cause. Après le week-end mouvementé en Serie A et les préconisations du CONI à cause de la propagation du coronavirus, le gouvernement a décidé de la suspension de toutes activités sportives dans le pays. Le championnat est donc stoppé jusqu’à nouvel ordre et probablement jusqu’au 3 avril minimum.

« Les mesures prises pour le nord s’appliqueront dans toute l’Italie. Il n’y a aucune raison que les événements sportifs continuent. Les supporters doivent en prendre note » a déclaré le Premier ministre italien Giuseppe Conte. Un décret gouvernemental doit être publié ce mardi mais il n’aura qu’un effet national. Des compétitions internationales peuvent encore avoir lieu, comme la Ligue des Champions par exemple. Pour le moment.