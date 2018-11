En avril dernier, les clubs de Premier League avaient voté contre l’utilisation de la VAR au sein de la ligue anglaise. Mais ces dernières semaines, la presse anglaise évoquait le fait que l’assistance vidéo pourrait être introduite prochainement.

Ce jeudi, les présidents des clubs de Premier League se sont réunis lors d’une assemblée à Londres et ont voté pour la mise en place de la VAR l’an prochain. « Les clubs de Premier League ont trouvé un accord pour introduire la VAR dans la compétition durant la saison 2019-2020 », a notamment annoncé le site officiel du championnat anglais.

Premier League clubs have agreed in principle to introduce Video Assistant Referees (VAR) to the competition in the 2019/20 season

More : https://t.co/7quBY0hQ7f pic.twitter.com/HSBDrgXhQD

— Premier League (@premierleague) 15 novembre 2018