En discussion avec Arsenal pour un transfert cet hiver, Layvin Kurzawa ne sait pas où il évoluera dans les prochains jours. Une chose est sûre, il vient d’officialiser son changement d’agent.

Anciennement avec Moussa Sissoko, le latéral gauche du PSG s’est engagé avec Sport Invest UK, l’écurie de Kia Joorabchian qui gère les intérêts de Philippe Coutinho, Willian, David Luiz, et Marquinhos notamment. De là à voir une accélération des négociations avec Arsenal ? Réponse dans les prochains jours. Pour rappel, le PSG réclame entre 5 et 7 M€ pour le laisser partir à six mois de la fin de son contrat.