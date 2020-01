Les supporters parisiens redoutent déjà le moment où ils devront dire adieu à Edinson Cavani. Ils espèrent que ce sera le plus tard possible, à savoir fin mai, à l’issue de la saison. Layvin Kurzawa, lui aussi en fin de contrat en juin prochain, n’aura pas droit aux mêmes égards. Le latéral gauche de 27 ans n’est pas devenu un élément majeur du club de la capitale depuis son arrivée en 2015 contre un chèque de 23 M€ à l’AS Monaco. Son déclassement progressif au sein de la hiérarchie, ses absences pour blessure et ses prestations médiocres ont conduit à cette fin avec le PSG.

Mais le club de la capitale pourrait bien en retirer quelques sous. En effet, l’international français a reçu de nombreuses offres ces dernières semaines, à commencer par l’Inter Milan. Elle a été repoussée et l’Inter s’est attaqué à d’autres dossiers, comme Young et Spinazzola. Les autres propositions viennent d’Angleterre, une destination qui sied mieux à Kurzawa et ces derniers jours, c’est Arsenal qui a pris les devants. Comme rapporté par L’Equipe, une réunion entre l’entourage du joueur et les intermédiaires qui ont amené Arsenal dans le dossier a eu lieu à Londres.

Le PSG ne fera pas de cadeau

Layvin Kurzawa serait intéressé par cette destination. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui attend désormais qu’Arsenal se déclare. Selon The Athletic, le club londonien espère récupérer le joueur dès janvier gratuitement. Ce qui ne sera clairement pas la position du PSG. Le club valorise ainsi son joueur à une somme comprise entre 5 et 7 M€. Voilà ce que devra donc offrir Arsenal pour convaincre le club francilien.

D’autres clubs de Premier League pourraient également entrer dans la brèche et si Arsenal semble avoir les faveurs du joueur pour le moment, tout est encore possible. Il y a quelques jours, nous vous révélions des approches de West Ham, Tottenham ou encore Manchester United. Et comme vous le savez tous, c’est dans la dernière ligne droite que le mercato hivernal prend son envol.