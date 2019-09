Hier ; Aymeric Laporte a dû déclarer forfait, lui qui était sélectionné en équipe de France. Il a été remplacé par Samuel Umtiti. Ce lundi, Didier Deschamps a dû faire face à un autre forfait. Celui de Paul Pogba. Le joueur de Manchester United est remplacé par Mattéo Guendouzi comme vient de l’annoncer la Fédération Française de Football.

« Touché à une cheville, Paul Pogba ne pourra pas participer aux deux prochaines rencontres qualificatives pour l’Euro 2020 contre l’Albanie et Andorre, les samedi 7 et mardi 10 septembre au Stade de France (20h45). Après un échange d’informations entre Franck Le Gall, le médecin de l’Équipe de France, et son homologue de Manchester United, Didier Deschamps a acté le forfait de Paul Pogba. Paul Pogba sera remplacé par Mattéo Guendouzi, qui faisait partie de la sélection Espoirs de Sylvain Ripoll ».

