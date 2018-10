Une page se tourne à l’AS Nancy Lorraine. Jacques Rousselot a choisi d’abandonner le poste de président de l’ASNL. Ce dernier, en place depuis 25 ans, reste néanmoins actionnaire majoritaire du club lorrain. C’est Jean-Michel Roussier, présent dans de nombreuses commissions de la Ligue de Football Professionnel, qui lui succède.

« C’est un vrai déchirement pour moi, qui suis attaché au club depuis 25 ans. C’est une décision mûrement réfléchie. Alors que la cession du club à un investisseur est toujours en cours, j’ai préféré passer à la main à Jean-Michel Roussier. C’est un homme de confiance. Je vais malgré tout rester à l’intérieur de l’organisation au sein du conseil d’administration ainsi que l’actionnaire principal. Il faut savoir tourner la page et laisser la place à un œil nouveau et une vision différente pour le bien du club. J’ai toujours dit que l’institution ASNL devrait être préservée. Je suis d’ailleurs certain que nous allons rebondir sportivement. L’ASNL possède du potentiel, une organisation et un stade qui doivent lui permettre de revenir sur le devant de la scène en Ligue 1 dans les prochaines saisons », a déclaré Rousselot sur le site officiel du club.