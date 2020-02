Après avoir été à deux doigts de rejoindre Rennes l’été dernier, Naoufel Khacef (22 ans) débarque enfin en Ligue 1. Comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité, l’international espoir algérien du NA Hussein Dey, défini comme un latéral gauche très puissant et agressif, s’est engagé avec Bordeaux comme l’ont indiqué les Girondins ce vendredi.

Il s’agit d’un prêt jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat. Un véritable pari pour le club au scapulaire et une occasion en or pour l’Algérien de briller loin de son pays et de son club formateur. Naoufel Khacef devrait être mis en concurrence avec Maxime Poundje et Benito.