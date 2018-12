Annoncé, le changement de propriétaire à la tête de l’US Palerme est désormais effectif. Le club sicilien a annoncé via Twitter la vente de 100% des actions de Maurizio Zamparini a un fonds d’investissement britannique : Sport Capital Investments Ltd.

Le club qui a récemment vu passer Paulo Dybala (Juventus), Edinson Cavani (PSG) et Javier Pastore (PSG) dans ses rangs sera désormais présidé par un conseil d’administration avec le Président de Sport Capital Investments Ltd Clive Richardson, du directeur général Emanuele Facile et du conseiller John Tracy. Un montant de 20 millions d’euros sera ajouté au capital du club dans les prochains jours. L’US Palerme est actuellement en tête de Serie B.