Il est l’une des nouvelles pépites de Southampton. Yan Valery (20 ans), formé au Stade Rennais, continue de s’affirmer comme l’une des prouesses du club anglais. Si bien qu’il a été prolongé par Southampton ce jeudi jusqu’en 2023.

« Nous lui avons donné confiance et, en retour, il a montré exactement ce que nous voulons voir, à savoir un joueur courageux qui croit en lui-même et qui est prêt à travailler sur ses points faibles pour s’améliorer. Déjà, vous pouvez voir que Yan s’est amélioré sur le plan défensif, et ses buts contre des équipes comme Manchester United et Tottenham sont des signes évidents de l’augmentation de sa confiance. Des joueurs comme Yan sont l’avenir du club de football de Southampton, pas seulement le présent, je suis donc très heureux pour lui et pour nous qu’il ait signé ce nouveau contrat », a ainsi déclaré Ralph Hasenhüttl.

Proud day for me and my family today. Delighted to have signed a new long-term deal at this great club @SouthamptonFC . Looking forward to the up and coming years. Ready to express myself and show the fans what I can do pic.twitter.com/NuFERAKihW

— Yan Valery (@yan_valery) 14 mars 2019