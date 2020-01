Auteur de trois apparitions toutes compétitions confondues cette saison avec l’équipe première de Chelsea, Tariq Lamptey n’a pas pu s’imposer au sein du club londonien, la faute notamment à la concurrence. Du coup, le latéral droit a décidé de changer d’air.

Le défenseur âgé de 19 ans, considéré comme l’un des grands espoirs anglais à son poste, s’est engagé en faveur de Brighton & Hove Albion jusqu’en juin 2023.

We’re delighted to announce the signing of Tariq Lamptey from @ChelseaFC !#BHAFC

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 31, 2020