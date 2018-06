Tottenham soigne ses tauliers. Après avoir prolongé le contrat de Mauricio Pochettino jusqu’en juin 2023, les Spurs ont annoncé la prolongation de leur buteur Harry Kane (24 ans) jusqu’en juin 2024.

Le Daily Mail assure que l’attaquant des Three Lions, auteur de 30 réalisations en 37 matches cette saison en Premier League, est tombé d’accord avec sa direction sur les bases d’un salaire annuel avoisinant les 17 M€.

We are delighted to announce that @HKane has signed a new six-year contract with the Club, which runs until 2024. #OneOfOurOwn pic.twitter.com/4p6xfVTLkE

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 juin 2018