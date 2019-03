En septembre 2018, Tottenham devait initialement découvrir son nouveau stade, le nouveau White Hart Lane. Les travaux ayant pris beaucoup de retard, les Spurs n’ont toujours pas évolué dans leur nouvel antre, mais ces derniers vont finalement y faire leurs grands débuts dans quelques jours. Ce dimanche, le club londonien a en effet expliqué que le premier match dans ce nouveau stade se jouerait le mercredi 3 avril.

« Après la victoire de Brighton contre Millwall en quart de finale de FA Cup cet après-midi, nous pouvons confirmer que le premier match de Premier League dans notre nouveau stade sera disputé contre Crystal Palace le mercredi 3 avril », peut-on lire dans le communiqué de Tottenham. Qualifiée pour les quarts de finale de Ligue des Champions (face à Manchester City), l’équipe de Mauricio Pochettino y disputera également son match aller face aux Citizens le mardi 9 avril.

We can confirm that the first @premierleague match in our new stadium will be against Crystal Palace on Wednesday 3 April.#SpursNewStadium #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 17, 2019