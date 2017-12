Le mercato d’hiver n’a pas encore débuté mais Manchester United a officialisé l’arrivée d’un milieu de terrain français Aliou Traoré. Formé au PSG, cet international français U17 a participé à son premier match avec les -18 ans des Red Devils samedi en Premier League Cup.

« Traoré est un joueur que nous suivons depuis longtemps. C’est un milieu très puissant qui aime jouer box to box. Il est très fort techniquement et progresse tout le temps », indique le coach Kieran McKenna sur le site de MU. Aliou Traoré aura 17 ans le 8 janvier prochain et espère être qualifié pour participer au match de FA Youth Cup contre Derby County le 13 décembre.