Le Bayern Munich tient son nouveau directeur sportif ! Il s’agit du bien connu Hasan Salihamidžić, qui a joué au club pendant presque 10 ans. Il remplace donc Matthias Sammer, qui avait quitté le champion d’Allemagne il y a un an.

Il détient par ailleurs le record de l’étranger ayant disputé le plus de rencontres avec le club bavarois, 365 au total, même si Franck Ribéry pourrait le dépasser dès cette saison.

Hasan Salihamidžić is our new sporting director ! #MiaSanMia pic.twitter.com/uGDcE4kfAi

— FC Bayern English (@FCBayernEN) 31 juillet 2017