Comme l’annonce le club russe, via un communiqué, le Zenit Saint-Pétersbourg et le milieu de terrain français, Yohan Mollo, ont conclu un accord portant sur la résiliation du contrat du joueur de 28 ans. Passé par Monaco, Caen, Grenade, Nancy, Saint-Etienne et Samara, Yohan Mollo avait rejoint les bleu ciel et blanc lors du dernier mercato hivernal. Lors des sept matches auxquels il a participé, il a inscrit un but.

Passé par l’Espagne en 2012 et exilé en Russie depuis la saison dernière, Yohan Mollo a disputé l’essentiel de sa carrière en France, naviguant de l’AS Monaco à Saint-Etienne, en passant par Nancy. Il totalise 21 buts et 31 passes décisives en 171 matches de Ligue 1.