La fin du mercato estival approche mais les clubs ont encore un peu plus de deux semaines pour recruter. Du côté de l’OGC Nice, la possible arrivée de Jim Ratcliffe, qui devrait racheter le club, pourrait tout changer avec plus de fonds pour renforcer l’équipe. Du coup, les Aiglons creuseraient plusieurs pistes, dont celle menant à Kasper Dolberg, comme l’expliquait Nice-Matin dans la semaine.

Et d’après le quotidien régional, le transfert de l’international danois avancerait bien (13 sélections). Selon les informations de nos confrères, le joueur âgé de 21 ans serait intéressé par le projet niçois et les négociations seraient avancées. Un proche du dossier aurait même confié à Nice-Matin que le transfert était « en très bonne voie ». L’avant-centre de l’Ajax Amsterdam pourrait donc débarquer rapidement, comme Adam Ounas qui devrait arriver en prêt.

