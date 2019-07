Arrivé libre en début de mercato à l’OGC Nice, Khephren Thuram (18 ans) a débuté sous ses nouvelles couleurs lors de la défaite de son équipe contre le FC Thoune (1-3) en match amical de pré-saison. Après la rencontre, Patrick Vieira, l’entraîneur niçois, est revenu sur les premiers pas de son milieu de terrain.

« C’est un joueur d’avenir, mais il peut mettre beaucoup de pression sur les joueurs qui jouent au même poste. C’est un jeune avec beaucoup de qualités et une grande soif d’apprendre et de progresser, explique l’entraîneur des Aiglons sur le site officiel du club. À nous de le mettre dans les meilleures conditions pour lui permettre de progresser et de challenger ceux qui sont en place. »

