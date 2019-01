En stage en Espagne avec l’Olympique Lyonnais, Amine Gouiri voit de plus en plus le bout du tunnel lui qui a été gravement blessé en août dernier. L’OL a annoncé qu’il souffrait d’une rupture isolée du ligament croisé antéro-interne du genou gauche. Mais quelques mois plus tard, le plus dur semble derrière lui comme il l’a confié au site officiel de l’OL. « J’ai repris la course depuis quelques jours. Je fais aussi du renforcement musculaire. Je pense que je serai bientôt de retour sur les terrains. Il y avait un peu d’appréhension pour mes premières courses en extérieur car ça faisait plus de quatre mois que je n’avais pas couru. Je me suis très bien senti, j’ai eu de bonnes sensations. Tout va bien pour le moment ».

Il poursuit : « Je vois le bout du tunnel. En ayant repris la course, je peux faire beaucoup plus de choses dans mes séances. Je vais continuer petit à petit. Je vais reprendre avec le ballon progressivement avec les préparateurs physiques. C’est une très grande étape pour moi ». Il a avoué que la vie de groupe lui manquait. « Oui, un petit peu. Ça me fait plaisir de revenir dans le groupe, de manger avec eux, qu’on soit tous ensemble. C’est vrai que ça faisait longtemps que j’étais un peu loin d’eux ». Le ballon aussi lui manquait. « C’est sûr que ça me démange. Mais je ne peux pas faire beaucoup plus que le toucher, faire quelques petits jongles pour le moment. Mais ça va revenir progressivement ».