Avant le match qui opposera Benfica et l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions ce mercredi, le portier lyonnais Anthony Lopes était présent en conférence de presse. Il a notamment été interrogé sur l’arrivée de Rudi Garcia et ses méthodes.

« On avait certainement besoin de remettre certaines choses simples en vigueur, ça été fait. Le coach est là avec ses méthodes. on est entièrement à son écoute. On bosse dur pour le satisfaire en match. Ça fait très peu de temps qu’on est tous réuni, mais les choses sont très bonnes et on va aller dans le bon sens », a lancé le porter rhodanien.